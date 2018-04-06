Петтис отказался от повторного взвешивания перед боем с Нурмагомедовым

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Энтони Петтис отказался от повторного взвешивания перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Во время первой попытки Петтис не смог уложиться в весовую категорию. «Петтис отказался от повторного взвешивания. Велика вероятность, что у Нурмагомедова будет другой соперник», — сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов должен был провести титульный бой с американцем Максом Холлоуэем, однако тот не смог уложиться в весовую категорию и по решению врачей был снят с турнира. На замену Холлоуэю вызван американец Энтони Петтис, который изначально должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью— Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

В UFC сообщили, что рассматривают американцев Эла Аяквинту и Брайана Ортегу в качестве возможных соперников Нурмагомедова.

Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был стать главным событием турнира, который пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.