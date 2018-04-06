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Очередной соперник Нурмагомедова потребовал у UFC больше денег
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Очередной соперник Нурмагомедова потребовал у UFC больше денег 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский боец Энтони Петтис, которому предложили заменить выбывшего Макса Холлоуэя в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Хабиба Нурмагомедова, запросил у UFC повышенный гонорар. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила журналистка Кэрин Брайант.
«По моим данным, Петтис запросил больше денег, UFC предложили сумму поменьше. Петтис предложение отклонил», — написала Брайант.
Она отметила, что в случае отказа следующим соперником может стать другой американец Пол Фелдер.
Журналист USA Today Майкл Бон в свою очередь опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что у Фелдера недостаточно высокий рейтинг, что не позволит ему участвовать в бою с Нурмагомедовым. Он также привел и пост в Twitter-аккаунте самого бойца, где он указывает, что его «остановила комиссия».
6 апреля врачи не позволили Холлоуэю выйти в субботнем поединке против Нурмагомедова. Атака ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами в «Барклайс-центре» также привела к травмам, вследствие чего в вечере боев UFC 223 не примут участие Майкл Кьеза и Рэй Борг. Оба бойца не допущены к боям врачами.
Первоначально соперником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон. Американец получил травму, из-за чего поединок был отменен в четвертый раз.
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