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Магомедшарипов и Бочняк повздорили на взвешивании. Видео
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Магомедшарипов и Бочняк повздорили на взвешивании. Видео 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Россиянин Забит Магомедшарипов и американец Кайл Бочняк повздорили на взвешивании. Второй протянул кулак к лицу соперника, что не понравилось российскому спортсмену. Организаторы успели вовремя предотвратить стычку между игроками.
Поединок между Магомедшариповым и Бочняком состоится в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке в рамках турнир UFC 223.
Забит Магомедшарипов и Кайл Бочняк повздорили на взвешивании. До драки дело не дошло. pic.twitter.com/VQk3ZtckwE
— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 6 апреля 2018 г.
MAGOMEDSHARIPOV vs BOCHNIAK! pic.twitter.com/H4pXWAiekT
— Dana White (@danawhite) 6 апреля 2018 г.
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