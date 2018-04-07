Магомедшарипов и Бочняк повздорили на взвешивании. Видео

Россиянин Забит Магомедшарипов и американец Кайл Бочняк повздорили на взвешивании. Второй протянул кулак к лицу соперника, что не понравилось российскому спортсмену. Организаторы успели вовремя предотвратить стычку между игроками.

Поединок между Магомедшариповым и Бочняком состоится в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке в рамках турнир UFC 223.

Забит Магомедшарипов и Кайл Бочняк повздорили на взвешивании. До драки дело не дошло. pic.twitter.com/VQk3ZtckwE

— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 6 апреля 2018 г.

MAGOMEDSHARIPOV vs BOCHNIAK! pic.twitter.com/H4pXWAiekT

— Dana White (@danawhite) 6 апреля 2018 г.