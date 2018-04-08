Чемпион UFC Нурмагомедов назвал желаемого соперника

"Теперь я хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден», — сказал Нурмагомедов.

Россиянин одержал победу над американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.

Ранее Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России.