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Чемпион UFC Нурмагомедов назвал желаемого соперника
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Чемпион UFC Нурмагомедов назвал желаемого соперника 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером, сообщает "Советский спорт".
"Теперь я хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден», — сказал Нурмагомедов.
Россиянин одержал победу над американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.
Ранее Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России.
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