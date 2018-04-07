Глава UFC подтвердил возвращение Леснара
"Он может встретиться с победителем боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье. У Брока контракт, но пока нет никаких договоренностей. По текущему соглашению с UFC у него ещё остались бои. Но для начала ему нужно вернуться в пул USADA», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, Леснар — бывший чемпион UFC в тяжелом весе, который покинул организацию в 2016 году, когда победил единогласным решением судей Марка Ханта. После поединка Леснара отстранили от боев из-за проваленного теста на допинг.