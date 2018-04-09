Американец рассказал об «унижении» Хабиба

По словам Диаса, именно это произошло с первым российским чемпионом UFC, когда он не вышел из автобуса, на который напал Конор Макгрегор

«Парни, вас унизили!» — считает Диас.

Спортсмен уверен, что Нурмагомедову не следовало вести себя как «хулиган», «запугивая» члена команды Макгрегора, а также стоило понимать, что он получит на это «ответ».

На прошлой неделе ирландец Макгрегор и некоторые другие бойцы ММА напали на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие спортсмены. По данным СМИ, причиной нападения стала стычка россиянина со спарринг-партнером Макгрегора — ирландским бойцом русского происхождения Артемом Лобовым

За несколько дней до этого Нурмагомедов, встретив Лобова в нью-йоркском отеле, призвал его повторить «в лицо» слова, которые тот произнес ранее, а именно назвать Нурмагомедова «ссыкуном». Лобов ответил, что не говорил подобного, после чего молодых людей развели наблюдавшие за стычкой люди.