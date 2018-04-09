Ещё
Американец рассказал об «унижении» Хабиба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец рассказал об «унижении» Хабиба 

Рамблер 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Американский боец смешанных боевых искусств Нейт Диас заявил, что россиянина Хабиба Нурмагомедова «унизили». Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Диаса, именно это произошло с первым российским чемпионом UFC, когда он не вышел из автобуса, на который напал Конор Макгрегор.
«Парни, вас унизили!» — считает Диас.
Спортсмен уверен, что Нурмагомедову не следовало вести себя как «хулиган», «запугивая» члена команды Макгрегора, а также стоило понимать, что он получит на это «ответ».
На прошлой неделе ирландец Макгрегор и некоторые другие бойцы ММА напали на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие спортсмены. По данным СМИ, причиной нападения стала стычка россиянина со спарринг-партнером Макгрегора — ирландским бойцом русского происхождения Артемом Лобовым.
За несколько дней до этого Нурмагомедов, встретив Лобова в нью-йоркском отеле, призвал его повторить «в лицо» слова, которые тот произнес ранее, а именно назвать Нурмагомедова «ссыкуном». Лобов ответил, что не говорил подобного, после чего молодых людей развели наблюдавшие за стычкой люди.
 Ещё 155 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение