Российский боец Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC

Нурмагомедов победил Яквинту по итогами пятираундового противостояния единогласным решением судей.

Таким образом, 29-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

В своей карьере Нурмагомегодов провел 26 поединков в ММА и все выиграл.