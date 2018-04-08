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Российский боец Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC
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Российский боец Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против американца Эла Яквинты на турнире UFC 223, сообщает "Советский спорт".
Нурмагомедов победил Яквинту по итогами пятираундового противостояния единогласным решением судей.
Таким образом, 29-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.
В своей карьере Нурмагомегодов провел 26 поединков в ММА и все выиграл.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Первоначально соперником Нурмагомедов должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Заменой Фергюсона был объявлен Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.
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