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Нурмагомедову не без труда нашли соперника для чемпионского поединка
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Нурмагомедову не без труда нашли соперника для чемпионского поединка 

Newsru.com 9 минут назад
Фото: Newsru.com
Американец Эл Яквинта заменит американца Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. Этот
бой был отменен уже в четвертый раз  На замену Фергюсону был вызван Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию на церемонии взвешивания в пятницу, после чего врачи
запретили
ему участвовать в турнире.
Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом. С первого раза американец также не сумел сделать вес, однако ему было дано два часа для того, чтобы уложиться в весовую категорию.
Позднее стало известно об отказе Петтиса участвовать в повторной процедуре взвешивания из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые аппетиты.
Яквинта одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Бой Нурмагомедова и Яквинты состоится в ночь на 8 апреля.
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