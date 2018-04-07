Нурмагомедову не без труда нашли соперника для чемпионского поединка

Американец Эл Яквинта заменит американца Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. Этот

бой был отменен уже в четвертый раз На замену Фергюсону был вызван Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию на церемонии взвешивания в пятницу, после чего врачи

запретили

ему участвовать в турнире.

Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом. С первого раза американец также не сумел сделать вес, однако ему было дано два часа для того, чтобы уложиться в весовую категорию.

Позднее стало известно об отказе Петтиса участвовать в повторной процедуре взвешивания из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые аппетиты.

Яквинта одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Бой Нурмагомедова и Яквинты состоится в ночь на 8 апреля.