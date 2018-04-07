Хендерсон победил Уэрту на турнире Bellator 196 

Боец Bellator Бенсон Хендерсон, который проходил длительную реабилитацию после серьёзной операции на колене из-за продолжительных проблем с ногой, победоносно вернулся в клетку, победив в главном событии турнира Bellator 196 легковеса Роджера Уэрту. Бой завершился во втором раунде, Бенсон взял соперника на удушающий приём и вынудил Уэрту сдаться и отказаться от дальнейшей борьбы.
В соглавном поединке турнира румынский боец Адам Бориц во втором раунде боя нокаутировал болгарского спортсмена Теодора Николова.