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Хендерсон победил Уэрту на турнире Bellator 196
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Хендерсон победил Уэрту на турнире Bellator 196 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Боец Bellator Бенсон Хендерсон, который проходил длительную реабилитацию после серьёзной операции на колене из-за продолжительных проблем с ногой, победоносно вернулся в клетку, победив в главном событии турнира Bellator 196 легковеса Роджера Уэрту. Бой завершился во втором раунде, Бенсон взял соперника на удушающий приём и вынудил Уэрту сдаться и отказаться от дальнейшей борьбы.
В соглавном поединке турнира румынский боец Адам Бориц во втором раунде боя нокаутировал болгарского спортсмена Теодора Николова.
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