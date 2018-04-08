Тренер Яквинты: «Эл в бою с Хабибом шокирует весь мир»

Тренер американского бойца смешанных единоборств Эла Яквинты Мэтт Серра считает, что его подопечному по силам одолеть россиянина Хабиба Нурмагомедова

Яквинта одержал в UFC 8 побед и потерпел 2 поражения. Всего в ММА он выиграл 13 боев и проиграл три раза.

«Эл — очень разносторонний боец. Он выходил в октагон с талантливыми соперниками и побеждал их. Эл шокирует весь мир. Мы не беспокоимся о психологическом состоянии Эла перед боем. Для любого другого бойца такая ситуация, в которой оказался Эл, была бы слишком некомфортной. Но Эл — не из таких.

Эл — настоящий боец. Он крайне опасен в клетке. Я уважаю Хабиба и считаю его одним из лучших. Элу предстоит очень сложный бой против самого опасного бойца в легкой весовой категории. Но я не удивлюсь, если Эл шокирует весь мир», — приводит слова Серры MMA Junkie.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Эла Яквинты пройдет в ночь с 7 на 8 апреля в Бруклине.