Гаджиев: сопернику Нурмагомедова Яквинте морально будет легче, от него не ждут победы

Встреча Нурмагомедова и Яквинты пройдет на турнире UFC 223, на кону в бою будет стоять титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе (до 70 кг), но получить его сможет только россиянин.

"Яквинта — спортсмен, хорошо знакомый любителям единоборств, его не с верхней полки сняли, почистили и в драку отправили. Американец на хорошем ходу и довольно часто выступает, — рассказал Гаджиев. — Не скажу, что он встречался с лидерами рейтинга, но класс у него довольно высокий".

По мнению Гаджиева, у американца будет определенное психологическое преимущество. «За него в любом случае будет говорить определенный психологический фактор — от него никто не ждет победы, — отметил Гаджиев. — Так уж получилось, что он выручает организацию, а в таких случаях это дает спортсменам преимущество — в случае поражения в его адрес не обрушится критика, в случае победы — он моментально станет супергероем».

"В любом случае нам надо порадоваться за Хабиба — бой спасен. И уже неважно, кто соперник — у Нурмагомедова на кону чемпионский пояс. Он для этого боя сделал все, он дошел до него, и ему предстоит встреча с крепким соперником", — подчеркнул Гаджиев.

Смена соперников

Соперник Нурмагомедова в поединке на турнире UFC 223 менялся дважды. Изначально россиянин должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, который менее чем за неделю до боя был вынужден отказаться от поединка из-за травмы. Ему на замену был выбран действующий чемпион организации в полулегком весе американец Макс Холлоуэй , который получил уведомление о поединке за шесть дней до турнира, но он не уложился в вес и не смог выйти на поединок.

В экстренном порядке для участия в поединке был вызван американец Энтони Петтис . На первом взвешивании он показал перевес менее чем в 100 г, после чего ему было дано два часа, чтобы привести себя в форму. Однако затем стало известно, что Петтис отказался продолжать сгонку. Официально о причинах такого решения не сообщается, но ТАСС стало известно, что Петтис запросил за участие в поединке $1 млн и получил от UFC отказ.