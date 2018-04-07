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Официально: Деллашоу и Гарбранд проведут бой в августе
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Официально: Деллашоу и Гарбранд проведут бой в августе 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает MMAFighting со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта, американец сразится во второй раз против Коди Гарбранда.
Напомним, Диллашоу встречался с Гарбрандом 4 ноября 2017 года на шоу UFC 217 и одержал победу нокаутом во втором раунде.
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