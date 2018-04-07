Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу, чтоб в 40-тысячном зале половина американцев была в папахах»

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов в интервью «СЭ» рассказал про папаху сына и отметил, что за ней надо будет присматривать.

Вторая часть интервью отца Хабиба — о драке с Диасами, травмах и гонорарах

— Ходит он в особенной папахе?

— Я говорил — 8 лет носит одну и ту же. Сколько у нас ее выпрашивали…

— Я представляю.

— Но мы дарим новые такие. Лицензированная папаха, в коробочке. Очень красивая. Стоит в пределах 100-150 долларов. Но я всем говорю: в России папаха должна стоить 50 долларов, не больше!

— Это овчина?

— Да, хорошо обработанная. Я хочу, чтоб в 40-тысячном зале половина американцев была в папахах.

— Это затея сильная. Никто особенную папаху украсть не пытался на сборах?

— Зачем ее красть? В Дагестане такая у каждого пастуха есть.

— Папаха с Хабиба — это не с пастуха.

— Да? Вы правы. Надо будет присматривать за ней. Но кто просит — тому новую папаху дарим. Есть на турнире в Москве по панкратиону специальный приз от Хабиба — денежки в конверте и папаха. Пусть молодым будет мотивация.

— Запатентовали папаху?