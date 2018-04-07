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Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу, чтоб в 40-тысячном зале половина американцев была в папахах»
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Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу, чтоб в 40-тысячном зале половина американцев была в папахах» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов в интервью «СЭ» рассказал про папаху сына и отметил, что за ней надо будет присматривать.
Вторая часть интервью отца Хабиба — о драке с Диасами, травмах и гонорарах
— Ходит он в особенной папахе?
— Я говорил — 8 лет носит одну и ту же. Сколько у нас ее выпрашивали…
— Я представляю.
— Но мы дарим новые такие. Лицензированная папаха, в коробочке. Очень красивая. Стоит в пределах 100-150 долларов. Но я всем говорю: в России папаха должна стоить 50 долларов, не больше!
— Это овчина?
— Да, хорошо обработанная. Я хочу, чтоб в 40-тысячном зале половина американцев была в папахах.
— Это затея сильная. Никто особенную папаху украсть не пытался на сборах?
— Зачем ее красть? В Дагестане такая у каждого пастуха есть.
— Папаха с Хабиба — это не с пастуха.
— Да? Вы правы. Надо будет присматривать за ней. Но кто просит — тому новую папаху дарим. Есть на турнире в Москве по панкратиону специальный приз от Хабиба — денежки в конверте и папаха. Пусть молодым будет мотивация.
— Запатентовали папаху?
— Разумеется! (Юрий ГОЛЫШАК)
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