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Перед боем Нурмагомедов — Яквинта в Нью-Йорке устроили незаконную торговлю папахами. Фото
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Перед боем Нурмагомедов — Яквинта в Нью-Йорке устроили незаконную торговлю папахами. Фото 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Перед «Барклайс-центром», где скоро начнется бой за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой, бородатый мужчина устроил незаконную торговлю папахами. Стоимость одной шапки — 50 долларов. Головные уборы пользуются большим спросом.
Сейчас идут бои предварительного карда UFC 223. Арена уже заполнена до отказа. Людей в папахах на трибунах — несколько десятков. Большинство болельщиков Нурмагомедова приехали из разных городов Америки, но немало и тех, кто прибыл из Дагестана, откуда Хабиб родом.
Нурмагомедов дебютировал в ММА в 2008 году, с тех пор проведя 25 боев, в каждом из которых одержав победу. (Илья АНДРЕЕВ)
Продают папахи. По 50 долларов. pic.twitter.com/HxePuX91cX
— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 7 апреля 2018 г.
А вот и флаг Дагестана pic.twitter.com/KNf3r2A2Y0
— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 7 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дана Уайт: "UFC признает Яквинту чемпионом, если он победит Нурмагомедова" Майкл Кьеза: "Я сильно расстроен. И это еще мягко сказано" Болельщики Хабиба перед боем с Яквинтой. Фото
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