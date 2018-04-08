Перед боем Нурмагомедов — Яквинта в Нью-Йорке устроили незаконную торговлю папахами. Фото

Перед «Барклайс-центром», где скоро начнется бой за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой, бородатый мужчина устроил незаконную торговлю папахами. Стоимость одной шапки — 50 долларов. Головные уборы пользуются большим спросом.

Сейчас идут бои предварительного карда UFC 223. Арена уже заполнена до отказа. Людей в папахах на трибунах — несколько десятков. Большинство болельщиков Нурмагомедова приехали из разных городов Америки, но немало и тех, кто прибыл из Дагестана, откуда Хабиб родом.

Нурмагомедов дебютировал в ММА в 2008 году, с тех пор проведя 25 боев, в каждом из которых одержав победу. ( Илья АНДРЕЕВ

Продают папахи. По 50 долларов. pic.twitter.com/HxePuX91cX

— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 7 апреля 2018 г.

А вот и флаг Дагестана pic.twitter.com/KNf3r2A2Y0

— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 7 апреля 2018 г.