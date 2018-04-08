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Отец бойца Нурмагомедова поделился эмоциями от победы сына на турнире UFC 223
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Отец бойца Нурмагомедова поделился эмоциями от победы сына на турнире UFC 223 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу своего сына в поединке против американца Эла Яквинты.
"Очень рад, поздравляю всех, кто болел, кто переживал. Мы шли к этому 25 лет, лично я шел к этому восемь лет. Теперь для российского спорта и российских бойцов открыта дорога, в ближайшие два года мы сможем получить еще двух чемпионов. Говорю о Волкове и Махачеве, у них очень хорошие перспективы", — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
"Задача была выполнена, мы били соперника на протяжении всего поединка, ни один раунд он не выиграл. Знали, что в пятом раунде он устанет. Огорчен ли тем, что не удалось добиться досрочной победы? Нет, мы всем довольны", — добавил отец чемпиона.
7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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