Отец бойца Нурмагомедова поделился эмоциями от победы сына на турнире UFC 223

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу своего сына в поединке против американца Эла Яквинты.

"Очень рад, поздравляю всех, кто болел, кто переживал. Мы шли к этому 25 лет, лично я шел к этому восемь лет. Теперь для российского спорта и российских бойцов открыта дорога, в ближайшие два года мы сможем получить еще двух чемпионов. Говорю о Волкове и Махачеве, у них очень хорошие перспективы", — цитирует Нурмагомедова ТАСС

"Задача была выполнена, мы били соперника на протяжении всего поединка, ни один раунд он не выиграл. Знали, что в пятом раунде он устанет. Огорчен ли тем, что не удалось добиться досрочной победы? Нет, мы всем довольны", — добавил отец чемпиона.