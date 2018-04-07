Еще один ученик Федора Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский тяжеловес Кирилл Сидельников , представляющий команду Fedor Team, подписал контракт с американской промоутерской компанией Bellator.

Когда Сидельников дебютирует в лиге, пока неизвестно, также, как и имя его соперника.

Напомним, что свой последний поединок он провел в организации Fight Nights Global, где в бою за звание чемпиона проиграл Сергею Павловичу.

Сидельников за свою карьеру в ММА одержал 11 побед и потерпел пять поражений.