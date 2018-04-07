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Еще один ученик Федора Емельяненко подписал контракт с Bellator
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Еще один ученик Федора Емельяненко подписал контракт с Bellator 

Советский спорт 1 час назад
Российский тяжеловес Кирилл Сидельников, представляющий команду Fedor Team, подписал контракт с американской промоутерской компанией Bellator.
Когда Сидельников дебютирует в лиге, пока неизвестно, также, как и имя его соперника.
Напомним, что свой последний поединок он провел в организации Fight Nights Global, где в бою за звание чемпиона проиграл Сергею Павловичу.
Сидельников за свою карьеру в ММА одержал 11 побед и потерпел пять поражений.
Добавим, что в Bellator уже выступают несколько учеников Федора Емельяненко: Валентин Молдавский, Вадим Немков и Анатолий Токов.
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