Еще один ученик Федора Емельяненко подписал контракт с Bellator 

Российский тяжеловес Кирилл Сидельников, представляющий команду Fedor Team, подписал контракт с американской промоутерской компанией Bellator.
Когда Сидельников дебютирует в лиге, пока неизвестно, также, как и имя его соперника.
Напомним, что свой последний поединок он провел в организации Fight Nights Global, где в бою за звание чемпиона проиграл Сергею Павловичу.
Сидельников за свою карьеру в ММА одержал 11 побед и потерпел пять поражений.
Добавим, что в Bellator уже выступают несколько учеников Федора Емельяненко: Валентин Молдавский, Вадим Немков и Анатолий Токов.