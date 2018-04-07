Деметриус Джонсон: «Хабиб победит Яквинту. Видел, как он боролся с медведем!»

Многолетний чемпион UFC в наилегчайшем весе, один из величайших бойцов ММА в истории Деметриус Джонсон поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой, который пройдет в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке.

— Хабиб классный, — сказал Джонсон. — Он очень хорош в грэпплинге. Видел видео, как он борется с медведем! Грэпплинг — сильная сторона Хабиба.

— В каком раунде закончится бой?

— Сложно сказать. Это многое от чего зависит. Хабиб очень хорош в партере, если он в доминирующей позиции, то очень опасен. Но Яквинта — опытный боец, он уже давно в деле. Может, бой закончится в первом райнде. Может, во втором. Все что угодно может произойти. И все-таки я думаю, что Хабиб победит.

— Когда Хабибу вчера никак не могли найти соперника, не думали попробовать сразиться с ним?