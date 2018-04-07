Деметриус Джонсон: «Хабиб победит Яквинту. Видел, как он боролся с медведем!» 

Многолетний чемпион UFC в наилегчайшем весе, один из величайших бойцов ММА в истории Деметриус Джонсон поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой, который пройдет в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке.
— Хабиб классный, — сказал Джонсон. — Он очень хорош в грэпплинге. Видел видео, как он борется с медведем! Грэпплинг — сильная сторона Хабиба.
— В каком раунде закончится бой?
— Сложно сказать. Это многое от чего зависит. Хабиб очень хорош в партере, если он в доминирующей позиции, то очень опасен. Но Яквинта — опытный боец, он уже давно в деле. Может, бой закончится в первом райнде. Может, во втором. Все что угодно может произойти. И все-таки я думаю, что Хабиб победит.
— Когда Хабибу вчера никак не могли найти соперника, не думали попробовать сразиться с ним?
— Нет. Конечно, нет. Но очень многие люди в Твиттере мне писали, мол, давай, выходи. Но нет. Я же даже не тренировался. И он же еще молод… Ну, вы понимаете. (Илья АНДРЕЕВ)