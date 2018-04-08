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Тони Фергюсон: «Хороший бой, Яквинта»
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Тони Фергюсон: «Хороший бой, Яквинта» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал завершившийся главный бой турнира UFC 223 между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой. Он отметил, что американец провел хороший поединок.
"Хороший бой, Яквинта", — написал в Твиттере Фергюсон.
Напомним, Нурмагомедов изначально должен был драться с Фергюсоном, однако бой был отменен в четвертый раз из-за травмы американца.
Хабиб победил Яквинту единогласным решением судей, для этого ему потребовалось пять раундов. Разница по ударам с американцем составила 179-25. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC в легком весе.
Нурмагомедов победил Яквинту. Хабиб — первый чемпион UFC из России!
Good Fight Al… @ALIAQUINTA Way To Represent The #TUFGuys #ufc223 @ufc @joerogan @danawhite
— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 8 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
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