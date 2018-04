Тони Фергюсон: «Хороший бой, Яквинта»

Боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал завершившийся главный бой турнира UFC 223 между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой. Он отметил, что американец провел хороший поединок.

"Хороший бой, Яквинта", — написал в Твиттере Фергюсон.

Напомним, Нурмагомедов изначально должен был драться с Фергюсоном, однако бой был отменен в четвертый раз из-за травмы американца.

Хабиб победил Яквинту единогласным решением судей, для этого ему потребовалось пять раундов. Разница по ударам с американцем составила 179-25. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC в легком весе.

Good Fight Al… @ALIAQUINTA Way To Represent The #TUFGuys #ufc223 @ufc @joerogan @danawhite

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 8 апреля 2018 г.