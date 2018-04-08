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Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова «Тирамису»
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Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова «Тирамису» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Боец MMA Тони Фергюсон считает, что он останется лучшим бойцом в легком весе вне зависимости от результата боя между Элом Яквинтой и Хабибом Нурмагомедовым. Отметим, что в своем «Твиттере» Фергюсон дал российскому бойцу прозвище «Тирамису».
"С учетом всего хаоса, который творился на этой неделе, очевидно, что есть только один настоящий чемпион в легком весе. Я с нетерпением жду возможности сразиться с победителем боя претендентов. Спасибо Элу, что согласился на него. Спасибо Тирамису, что он сумел уложиться в нужный вес", — написал Фергюсон.
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