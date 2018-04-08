Бойцу Лобову запретили посещать турнир UFC 223

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение запретить российскому бойцу смешанного стиля Артему Лобову присутствовать на турнира UFC 223 в Нью-Йорке, сообщает ТАСС

Отмечается, что сотрудникам безопасности арены «Барклис-центр» были вручены специальные памятки, на которых указаны фотографий лиц, попавших в «черный список». В их числе присутствует фигура Лобова, который был причастен к беспорядкам с нападением на автобус с бойцами UFC.

Боец Лобов, имеющий имеющий российское и ирландское гражданство, 7 апреля должен был провести поединок против американца Алекса Касереса