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Бойцу Лобову запретили посещать турнир UFC 223
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Бойцу Лобову запретили посещать турнир UFC 223 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение запретить российскому бойцу смешанного стиля Артему Лобову присутствовать на турнира UFC 223 в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудникам безопасности арены «Барклис-центр» были вручены специальные памятки, на которых указаны фотографий лиц, попавших в «черный список». В их числе присутствует фигура Лобова, который был причастен к беспорядкам с нападением на автобус с бойцами UFC.
Боец Лобов, имеющий имеющий российское и ирландское гражданство, 7 апреля должен был провести поединок против американца Алекса Касереса.
Ранее официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сара Тэйлор сообщила, что боец Лобов, вместе с Конором Макгрегором участвовавший в нападении на автобус с бойцами организации, снят с турнира UFC 223.
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