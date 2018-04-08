Боец ММА Магомедшарипов одолел американца Бокняка на турнире UFC 223 

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу в поединке против американца Кайла Бокняка на турнире UFC 223, сообщает ТАСС.
Бой продолжался три раунда. Магомедшарипов победил Бокняка единогласным решением судей.
Теперь на счету 27-летнего россиянина 15 побед, а также имеется одно поражение.
Главным боем вечера является противостояние российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Эла Яквинты.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Ранее сообщалось, что организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняли решение разрешить ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору присутствовать на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.