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Боец ММА Магомедшарипов одолел американца Бокняка на турнире UFC 223
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Боец ММА Магомедшарипов одолел американца Бокняка на турнире UFC 223 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу в поединке против американца Кайла Бокняка на турнире UFC 223, сообщает ТАСС.
Бой продолжался три раунда. Магомедшарипов победил Бокняка единогласным решением судей.
Теперь на счету 27-летнего россиянина 15 побед, а также имеется одно поражение.
Главным боем вечера является противостояние российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Эла Яквинты.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Ранее сообщалось, что организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняли решение разрешить ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору присутствовать на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.
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