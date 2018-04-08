Магомедшарипов: от боя со мной отказались Лобов, Фили и Родригес

Боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, что ему очень сложно подыскать соперников, назвав имена бойцов, которые отказались от встречи с ним. «От встречи со мной отказались человек пять точно. Это были Артём Лобов Яир Родригес , всех уже не помню. Андре Фили. Кто-то соглашается на бой, но уже через два дня идут в отказ по тем или иным причинам», — рассказал Магомедшарипов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN. На турнире UFC 223 россиянин одержал победу над Кайлом Бочняком, попутно этот бой был признан лучшим поединком вечера.