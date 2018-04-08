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Магомедшарипов: от боя со мной отказались Лобов, Фили и Родригес
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Магомедшарипов: от боя со мной отказались Лобов, Фили и Родригес 

Чемпионат.com 8 апреля 2018
Фото: SPORT24.ru
Боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, что ему очень сложно подыскать соперников, назвав имена бойцов, которые отказались от встречи с ним. «От встречи со мной отказались человек пять точно. Это были Артём Лобов, Яир Родригес, всех уже не помню. Андре Фили. Кто-то соглашается на бой, но уже через два дня идут в отказ по тем или иным причинам», — рассказал Магомедшарипов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
На турнире UFC 223 россиянин одержал победу над Кайлом Бочняком, попутно этот бой был признан лучшим поединком вечера.
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