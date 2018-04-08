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Поединок российского бойца признан лучшим боем турнира UFC 223
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Поединок российского бойца признан лучшим боем турнира UFC 223 

Газета.Ru 8 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что лучшим боем турнира UFC 223 признан поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кайлом Бочняком, передает ТАСС.
"Бонус за бой вечера получит Магомедшарипов", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Также глава UFC сообщил, что доходы с продаж билетов на турнир составили $3 млн, что является рекордом для арены «Барклайз-центр».
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Магомедшарипов после победного поединка против американца Кайла Бочняка на турнире UFC 223 в Нью-Йорке заявил, что сильно повредил руку.
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