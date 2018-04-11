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Забит Магомедшарипов: Если бы не перелом руки, смог бы показать себя лучше в бою с Бочняком
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Забит Магомедшарипов: Если бы не перелом руки, смог бы показать себя лучше в бою с Бочняком 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Россиянин одержал победу единогласным решением судей над американцем. Этот поединок был признан самым ярким событием турнира. Оба спортсмена получили по 50 тысяч долларов.
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«За полчаса перед боем я начал работать на лапах и попал прямо в локоть. Почувствовал, что перелом или трещина, но не стал ничего говорить тренеру, чтобы он не беспокоился. Но в бою я не мог сжимать правую руку в кулак и бить справа. Я не стал говорить об этом никому, потому что выглядело бы так, будто тренер виноват. Решил сказать, что получил травму в бою. Но тренер рассказал, что я травмировался в раздевалке.
В раздевалке была комиссия, но я не стал ничего показывать — они могли меня с боя снять. Было больно, но я терпел. Сейчас не могу сказать, смог бы я финишировать Бочняка или нет. Но если бы не травма, мог показать себя лучше, мог бы контролировать Кайла в партере.
Неважно, кто будет следующим соперником. Хочу драться с лучшими бойцами из топ-10. Как бойцы, мне нравятся Яир Родригес, Андреа Фили, Ренато Мойкано. Следующий бой хотел бы провести в Москве», — цитирует Магомедшарипова MMA Hour.
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