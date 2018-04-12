«Забит — просто зверь»

Боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов , выступающий в полулегком весе, пришел в Абсолютный бойцовский чемпионат совсем недавно, но уже успел обзавестись множеством новых фанатов. Он дрался на турнире UFC 223 в андеркарде главного боя в карьере Хабиба Нурмагомедова и победил американца Кайла Бочняка. «Лента.ру» — о феноменальном россиянине, покорившем США.

В концовке трехраундового поединка между Магомедшариповым и Бочняком весь «Барклайс Центр» стоял на ушах. Перед сиреной соперники устроили настоящую рубку, осыпая друг друга ударами и не помышляя об обороне. Когда прозвучал сигнал об окончании боя, американец и россиянин не сговариваясь обнялись, а после разошлись по своим углам.

Победу единогласным решением судей одержал Магомедшарипов. Но Бочняк, похоже, не слишком расстроился, ведь приобрел он в тот вечер гораздо больше, чем потерял. Он изначально считался андердогом поединка, а когда дым на поле брани рассеялся, Кайл, несмотря на статус проигравшего, внезапно стал суперзвездой. Равно как и его соперник. Таланты Забита оценили не только рядовые болельщики, но и другие бойцы UFC.

«Забит — просто зверь», — написал Чейз Шерман.

«Мне нравится этот русский, он понимает, как должен драться высокий боец», — отметил Джеймс Вик

«Этот Забит не просто так попал в UFC», — согласился Джордан Ринальди.

Даже главная звезда баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис остался под впечатлением.

«Этот дагестанский чувак — нечто особенное», — резюмировал Порзингис.

Впрочем, те, кто уже наблюдал за 27-летним уроженцем Дагестана, знали, на что он способен. В бою с Бочняком он вновь показал всю глубину своего атакующего арсенала. Забит умеет в октагоне буквально все — исполнять невероятные удары (в том числе в прыжке, с разворотом или с помощью сетки) и одинаково успешно бороться в партере и клинче. Он доминировал во всех трех раундах, но победить Бочняка досрочно все же не сумел. Стоит отдать американцу должное — его челюсть оказалась достаточно крепкой. В одном из эпизодов он даже намеренно подставлял лицо под удары Магомедшарипова и устоял.

Уже после боя выяснилось — разминаясь перед выходом в октагон, Магомедшарипов сломал левую руку. Россиянина это не остановило. Забит не акцентировал внимание на себе и хвалил соперника.

«Кайл оказался стойким парнем. Он дрался просто отлично. Признаться честно, я от него такого не ожидал. У него действительно есть характер», — отметил россиянин.

К слову, схватку Магомедшарипова с Бочняком признали «лучшим боем вечера». Оба спортсмена обогатились на 50 тысяч долларов.

Магомедшарипов дебютировал в UFC в сентябре 2017 года поединком против Майка Сантьяго на турнире UFC Fight Night 115. Забит взял с места в карьер и уже в первом бою действовал в сверхзрелищном стиле, приковав к себе внимание болельщиков, прессы и боссов промоушена. После полутора раундов в стойке, ознаменованных тотальным превосходством Забита, Саньяго сам перевел россиянина в партер. Магомедшарипов одним движением оказался на сопернике и вскоре завершил его страдания — удушением со спины.

Забит вернулся в октагон спустя неполных три месяца. На этот раз его соперником стал Шеймон Мораес. И вновь Магомедшарипов показал себя во всей красе. Он не только разбивал Мораеса в стойке, но и провел 11 тейкдаунов (для сравнения — в дебютном бою с Сантьяго Забит перевел оппонента в партер всего однажды). Уверенная работа на канвасе вылилась во вторую победу — в третьем раунде россиянин подкараулил измотанного соперника и завершил поединок «удушением анаконды».

Кстати, за два первых боя Магомедшарипов также получал бонусы — его победы над Сантьяго и Мораесом признавались «выступлением вечера».

Магомедшарипов родился в дагестанском Хасавюрте 1 марта 1991 года. Он начал заниматься единоборствами с 10 лет — как и многие другие кавказские спортсмены, Забит начинал с вольной борьбы. Вскоре он увлекся кикбоксингом, а в возрасте 12 лет поступил в школу «Пять сторон света», специализирующуюся на ушу-саньда.

Саньда — разновидность ушу, разработанная китайскими военными. Включает в себя традиционное ушу, методы самообороны и элементы других стилей.

Именно отсюда берет начало невероятная ударная техника Магомедшарипова, все его зрелищные, но оттого не менее эффективные комбинации. За океаном Забита сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым. «Добавьте Хабибу удары Забита, и получится идеальный боец», — мечтают болельщики.

С таким солидным багажом за плечами Магомедшарипов попал в смешанные единоборства. Стоит отметить, что к этому моменту он добился немалых успехов в ушу-саньда. Четырежды Забит выигрывал чемпионат России, по разу побеждал на чемпионате Европы и Кубке мира.

Дебют Магомедшарипова в ММА состоялся в мае 2012-го — на турнире Odessa Golden Cup, проходившем в одноименном городе, Забит оказался сильнее казахстанского бойца Жумагельды Жетписбаева. Второй бой под эгидой промоушена Liga Kavkaz — повержен Тимур Болатов. После этого Магомедшарипов перешел в Pro FC, где провел три боя, два из которых выиграл и один проиграл. Кстати, поражение от Игоря Егорова так и остается единственным в его карьере при 15 победах. Кроме Pro FC он дрался в Fight Nigths, Oplot Challenge. В ноябре 2014 года Забит оказался в ACB, где за неполных два года выиграл шесть боев и завоевал титул чемпиона в полулегком весе. После этого на него вышел UFC.

Перед боем с Бочняком боссы промоушена столкнулись с тем, что возможные соперники Магомедшарипова массово отказывались от встречи с ним. По словам самого спортсмена, «откосивших» было пятеро.

Разделавшись с Бочняком, Магомедшарипов повторно вызвал на бой Родригеса. Похоже, на этот раз у мексиканца будет меньше шансов избежать поединка — он поздравил Забита с победой и выразил готовность подраться. Правда, не прямо сейчас.

В том случае, если слухи о сентябрьском турнире организации в Москве подтвердятся, Магомедшарипов — идеальная кандидатура для привлечения болельщиков на трибуны. Развлекать публику этот парень точно умеет.