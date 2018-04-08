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UFC 223: Забит Магомедшарипов ярко прошёл Кайла Бохняка
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UFC 223: Забит Магомедшарипов ярко прошёл Кайла Бохняка 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бруклин, США. 27-летний российский полулегковес Забит Магомедшарипов (15-1) одержал третью победу в третьем поединке в UFC, в ярком стиле победив американца Кайла Бохняка (8-3) в рамках основного карда турнира UFC 223.
Бохняк решил действовать против восходящей звезды агрессивно, практически без остановок наступая с акцентированными боковыми. Магомедшарипов работал на отходах, демонстрируя широкий арсенал ударов руками и ногами, в том числе с разворота и в прыжках, чем очень радовал публику. Также на счету Забита несколько тэйкдаунов, хотя на покрытии и в клинче бойцы не задерживались.
В целом Кайл стабильно собирал лицом удары, заработав рассечение, но несмотря на это продолжал наступать в поисках счастья в атаке. На последних секундах он навязал Забиту зрелищный размен и закончил бой на ногах, проиграв единогласным решением судей со счётом 27-30, 27-30 и 28-29.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Магомедшарипов-Бохняк (появится позже)
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