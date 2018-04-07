Дэна Уайт: сложно будет отрицать чемпионство Яквинты, если он победит Хабиба

Президент UFC прояснил ситуацию вокруг статуса поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой. По его словам, если последний победит россиянина, то официально чемпионом он станет после решения технических вопросов.

«Пояс на кону как для Эла, так и для Хабиба. Согласно постановлению комиссии, за титул сразится лишь Нурмагомедов. Но очевидно, что если Яквинта выиграет бой, то он будет чемпионом. Если ты побил лучшего, то ты лучший. Мы будем считать его чемпионом.

Мы — это фанаты UFC, все будут знать, что в случае победы Эл будет чемпионом. Это сложно будет отрицать. Все технические вопросы мы уже решим после турнира", — рассказал Уайт на пресс-конференции посвящённой бою между Хабибом Нурмагомедовым и Элом Яквинтой.