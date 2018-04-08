Американка Намаюнас защитила титул чемпионки UFC в бою против Енджейчик

Американка Роуз Намаюнас одержала победу над представительницей Польши Йоанной Енджейчик и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 52, сообщает ТАСС

Бой продлился все пять раундов. Намаюнас победила соперницу единогласным решением судей.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.