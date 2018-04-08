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Американка Намаюнас защитила титул чемпионки UFC в бою против Енджейчик
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Американка Намаюнас защитила титул чемпионки UFC в бою против Енджейчик 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американка Роуз Намаюнас одержала победу над представительницей Польши Йоанной Енджейчик и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 52, сообщает ТАСС.
Бой продлился все пять раундов. Намаюнас победила соперницу единогласным решением судей.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.
Ранее российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу в поединке против американца Кайла Бокняка на турнире UFC 223.
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