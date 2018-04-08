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Намаюнас защитила титул UFC в наилегчайшем весе, победив Енджейчик
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Намаюнас защитила титул UFC в наилегчайшем весе, победив Енджейчик 

Чемпионат.com 39 минут назад
Боец UFC Йоанна Енджейчик не смогла взять реванш у чемпионки UFC в наилегчайшем весе среди девушек Роуз Намаюнас. После первого раунда, в котором сложно было отдать предпочтение одной из спортсменок, постепенно Енджейчик удалось перехватить инициативу и переиграть соперницу как в целом по ударам, так и по значимым. Всего за бой Енджейчик нанесла 143 удара (132 значимых) против 85 (84 значимых) у Намаюнас. Однако по итогам боя судьи отдали победу Намаюнас.
В главном поединке вечера встретятся Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта, на кону будет стоять пояс чемпиона организации в лёгком весе.
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