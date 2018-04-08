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UFC 223: Намаюнас повторно победила Еджейччик
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UFC 223: Намаюнас повторно победила Еджейччик 

Vringe.com 39 минут назад
Фото: Vringe.com
Бруклин, США. Американка Роуз Намаюнас (8-3) отстояла титул чемпионки UFC в минимальном весе, повторно победив полячку Джоанну Еджейчик (15-1) во втором по значимости поединке турнира UFC 223 в Бруклине (США).
Напомним, что их первая встреча в ноябре прошлого года завершилась сенсационной победой претендентки Намаюнас нокаутом в первом раунде.
Реванш начался осторожно — обе спортсменки предпочитали держаться на дальней дистанции. Джоанна чаще шла вперёд, Роуз сосредоточилась на контратаках и ударах справа. Обострение в виде затяжного обмена ударами случилось только на последних секундах первого раунда.
Во второй пятиминутке чаще наступала уже Роуз, на что Еджейчик отвечала постоянным движением и лоукиками. Руками чаще и опаснее пробивала американка. Она же инициировала клинч на последней минуте и оттеснила полячку к сетке, но ненадолго и без продолжения.
В дальнейшем и вплоть до финального гонга в октагоне разворачивалась тактическая перестрелка с дальней дистанции с переменным успехом. Джоанна била чаще, Роуз действовала с лучшим КПД и попадала основательнее, а за 30 секунд до конца записала на счёт первый и последний тэйкдаун.
49-46 по мнению всех трёх судей в пользу Намаюнас.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Еджейчик-Намаюнас II (появится позже)
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