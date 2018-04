Намаюнас победила Енджейчик в главном женском бое UFC 223

В Нью-Йорке продолжается турнир UFC 223. В главном женском бою вечера бились американка Роуз Намаюнас и полька Йоанна Енджейчик. Судьи единогласным решением признали победу Намаюнас.

#AndStill undisputed strawweight champion of the world!@RoseNamajunas defeats Joanna again! Wow! #UFC223 pic.twitter.com/e4cYM69o3B

— UFC (@ufc) 8 апреля 2018 г.