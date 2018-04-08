«Анжи» сделает подарок Нурмагомедову в честь завоевания чемпионского пояса UFC 

«Анжи» сделает подарок российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову за победу над американцем Элом Яквинтой в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев. «Мы очень рады, что он победил и гордимся им. Планируем Хабибу сделать подарок от нашего клуба. Сегодня на игре со »Спартаком» будет об этом объявление на пятой минуте. На пятой, потому что мы пятый регион. Думаю, стадион поддержит и поздравим его с победой. А по приезду в Махачкалу мы готовим хороший памятный подарок. Содержимое подарка он сам расскажет, если захочет.
Хотим пригласить его на домашний матч с «Уралом» 21 апреля, чтобы он нанёс первый удар по мячу. Плюс будет разработана дополнительная программа, чтобы оказать ему почести», — сказал Абдулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.