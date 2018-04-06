Холлоуэй — Хабиб отменён. Нурмагомедов поьётся за пояс с Петтисом 7 апреля.

Хроника событий самой дикой недели в жизни Хабиба Нурмагомедова

1 апреля, до боя 7 дней. Из разных источников приходят новости о травме Тони Фергюсона . Поначалу никто не верит. Очень этот слух похож на толстую шутку по случаю дня смеха. Однако к вечеру компания подтверждает эту информацию официально. «Это не первоапрельская шутка. Тони Фергюсон травмировался. Хабиб Нурмагомедов подерётся с Максом Холлоуэем за титул чемпиона в лёгком весе», — объявил Дэна Уайт в своём «инстаграме». Хабиб снова не может воплотить мечту — побить Тони Фергюсона в бою за пояс — в жизнь.

Нурмагомедов даже признаётся, что ему тяжело перестроиться на нового соперника психологически. Слишком долго российский боец думал о Тони. Тем не менее время проходило, народ и бойцы привыкли к новому мейн ивенту одного из крупнейших шоу года.

4 апреля, до боя 3 дня. В Сети появляется видеозапись потасовки Хабиба с Артёмом Лобовым , бойцом из Ирландии, но с российскими корнями. На записи Хабиб жёстко предъявляет Лобову за сказанное тем в одном прошлогоднем интервью:

— Не говори моё имя просто так, ты понял меня! Ты меня ссыкуном назвал! Назвал же?

— Послушай секунду, я же…

— Ты говорил так?

— Я такого не говорил…

— Как «не говорил». Говорил! Не надо таких вещей говорить!

Дальше — пощёчина от Хабиба и недолгое продолжение перепалки. Бойцов растаскивают, каждый уходит, куда ему надо. Следующие двое суток видео с инцидентом обсуждают во всём мире, участникам задают постоянные вопросы о стычке, а фанаты немного забывают о том, что соперник Хабиба — Макс Холлоуэй. На следующий день Лобов в интервью вызывает Хабиба один на один. Едва ли это помогает Нурмагомедову сосредоточиться на новом оппоненте.

Ещё один любопытный и настораживающий эпизод от 4 апреля. Нурмагомедов участвовал в пресс-конференции с Максом Холлоуэем и героинями соглавного события UFC 223 — Роуз Намаюнас и Йоанной Енджейчик. В общении на мероприятии Хабиб выглядел уверенным в себе, даже чуточку надменным, но, вместе с тем, напряжённым. Макс же напротив, держался без особого напряга, постоянно повторяя: «Что будет — то будет. Посмотрим в день боя». Вскоре после пресс-конференции бойцы отправились на открытую тренировку — на ней главные звёзды ивента должны в лёгком режиме продемонстрировать некоторые зрелищные упражнения из тренировочного процесса, а позже немного поболтать со зрителями. Так вот Хабиб — единственный, кто не провёл тренировку, а сразу перешёл к разговору с аудиторией.

5 апреля, до боя 2 дня. Под конец медиа-дня (!) на арену Barclays Center, где пройдёт UFC 223, врывается Конор Макгрегор со своей командой. Среди товарищей ирландца — Артём Лобов, предлагавший «раз на раз». Мстители залетают в подтрибунное помещение стадиона, а позже перемещаются на подземную парковку. Там Макгрегору и компании удаётся настичь автобус UFC с бойцами-участниками медиа-дня, покидавшими здание. Оголтелые ирландцы налетели на этот автобус, закидали его стульями и покинули место происшествия. В том самом автобусе, судя по снимкам снаружи, сидел Хабиб. Позже Дэна Уайт объявит, что Конор вскоре должен быть арестован.

Видео можно посмотреть на канале Fancy combat.

6 апреля, до боя 1 день. И вот в момент, когда все приготовились выдохнуть, заранее узнав, что Хабиб сделал вес ещё до церемонии, появились очередные дикие новости вокруг самого скандального турнира за последние несколько лет. Соперник Нурмагомедова по чемпионскому бою Макс Холлоуэей снялся с боя: гаваец не сумел сделать вес, процесс сгонки был приостановлен медслужбой UFC. Макс сделал оперативное заявление в своём «твиттере»:

— Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя, и настало время шоу для Петтиса . Дайте болельщикам то, что они заслужили.

Компания предложила Энтони Петтису выйти на замену Максу Холлоуэю. Энтони тоже должен был выступить на UFC 223, в поединке с Майклом Кьезой, но соперник Петтиса был снят с турнира из-за повреждения, которое он получил, находясь в автобусе, атакованным Конором Макгрегором. Вот так скандальный ирландец повлиял на основной кард бруклинского турнира. Петтис — бывший чемпион UFC в лёгком весе. Энтони сможет вернуть себе пояс, если сделает вес к титульному бою. Если не сумеет, на замену готов выйти Пол Фельдер, который уже вписался в лимит категории.

Хабиб Нурмагомедов шёл уверенным фаворитом, когда в соперниках был ещё Фергюсон. Как только на замену травмированному американцу вышел Макс Холлоуэй, Орла прямым текстом начали поздравлять с чемпионством. Однако теперь, если бой Нурмагомедова на UFC 223 вообще состоится, нашему бойцу предстоит пройти тяжелейшее испытание в жизни. Особенно в эмоциональном плане: слишком много ненужных громких событий произошло в решающий момент. Пока не совсем ясно, кто же станет соперником Хабиба. В любом случае, нам стоит пожелать Хабибу — спокойно настроиться на главный поединок жизни, забыв о нескольких прошлых днях. Это необходимо, чтобы выйти в том состоянии, которое он нарабатывал несколько месяцев.