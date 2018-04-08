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Нурмагомедов продемонстрировал фото с чемпионским поясом UFC
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Нурмагомедов продемонстрировал фото с чемпионским поясом UFC 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает «Советский спорт».
"То, что предписано нам, не может нас миновать. Спасибо большое всем, кто переживал за меня, столько всего пройдено. Всевышний сегодня был на моей стороне", — подписал фотографию Нурмагомедов.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против американца Эла Яквинты на турнире UFC 223.
Первоначально соперником Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Заменой Фергюсона был объявлен Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.
Ранее Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья после боя на турнире UFC 223.
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