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Нурмагомедов заявил о поддержке Роналду во время подготовки за чемпионский пояс UFC
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Нурмагомедов заявил о поддержке Роналду во время подготовки за чемпионский пояс UFC 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что общался с футболистом мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время подготовки к бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: «А бой вообще будет?» В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Роналду желал удачи. А после боя написал: «Рад, что именно ты чемпион», — заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Нурмагомедов является самым доминирующим бойцом в истории организации.
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