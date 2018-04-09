Нурмагомедов заявил о поддержке Роналду во время подготовки за чемпионский пояс UFC

"С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: «А бой вообще будет?» В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Роналду желал удачи. А после боя написал: «Рад, что именно ты чемпион», — заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».