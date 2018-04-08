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Мейвезер заявил, что если вернётся в спорт, то только в UFC
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Мейвезер заявил, что если вернётся в спорт, то только в UFC 

RT на русском 1 час назад
Непобеждённый американский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший не исключил своего возвращения в спорт.
«Если это случится, то только в UFC. Если я договорюсь с Даной Уайтом, то может получиться большой бой. Я могу встретиться с Конором Макгрегором, но также можно подписать и контракт на несколько поединков. Что касается бокса, то повторюсь, что я больше никогда не выйду на ринг», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Мейвезер планирует подать документы для получения лицензии бойца смешанного стиля.
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