Эксперт: Нурмагомедову сегодня было нелегко переигрывать по борьбе Яквинту

"Я поймал себя на мысли, что мне абсолютно неважно, сколько бой продлится, настолько важна была победа, как говорится, любой ценой. Ставил на досрочную победу, думая, что доминирование Хабиба в борьбе лишит Яквинту сил, но я рад, что мы 30 минут смотрели этот бой, и Яквинта показал очень качественный бой и очень хорошую конкуренцию", — цитирует Гаджиева ТАСС

"Это добавляет очков этому чемпионскому бою, гораздо хуже было бы, если Хабиб вышел и очень быстро выиграл у Эла. Если бы Хабиб ставил перед собой задачу во что бы то ни стало затащить Яквинту в партер, он бы это делал на протяжении всего боя.

Но это смешанные единоборства, Хабиб там уже давно, он знает, что любит зритель, поэтому, мне кажется, он и Эл подарили зрителю больше эмоций. Сегодня Яквинту нелегко было переигрывать по борьбе, зато удалось переиграть в стойке", — добавил Гаджиев.

По мнению промоутера, есть вероятность проведения боя Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером

"Я рад, что Хабиб вспомнил это имя, это был бы большой бой со всех точек зрения, в плане аудитории, финансов, обсуждения. И если этот бой состоится, это будет запоминающееся событие", — сказал Гаджиев.