Глава Fight Nights о следующем сопернике Нурмагомедова: думаю, что, скорее, состоится бой с Сен-Пьером, чем с Макгрегром 

Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение о возможном поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Имя Конора Макгрегора ещё долго будут произносить рядом с Хабибом, этот бой многие хотели бы увидеть, но я думаю, что, скорее, состоится бой с Жоржем Сен-Пьером. Я рад, что Хабиб вспомнил это имя, это был бы большой бой со всех точек зрения, в плане аудитории, финансов, обсуждения. И если этот бой состоится, это будет запоминающееся событие», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок Нурмагомедовым и Сен-Пьером.