Хабиб заработал полмиллиона за победу над Яквинтой

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получил 530 тысяч долларов за победу над американцем Элом Яквинтой, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на MMABoxing.

По информации портала, после субботнего боя россиянин приобрел не только титул чемпиона UFC в легком весе, но и более полумиллиона долларов: 500 тысяч за сам факт боя, а еще 30 — в качестве поощрительной выплаты.

Соперник Нурмагомедова заработал почти вдвое меньше — 250 тысяч за выступление и 30 тысяч «поощрения».

Все другие спортсмены, дравшиеся в субботу на турнире UFC в Нью-Йорке, заработали менее половины от суммы призовых россиянина.

7 апреля Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту единогласным решением судей, став первым россиянином-чемпионом UFC.