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Кунченко: думаю, Хабиб и Макгрегора выиграет
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Кунченко: думаю, Хабиб и Макгрегора выиграет 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион M-1 Сhallenge Алексей Кунченко поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Элом Яквинтой на турнире UFC 223, отметив, что у россиянина хорошие шансы на победу и над Конором Макгрегором.
«Человек, который вышел на замену Холлоуэю, удивил меня тем, что продержался весь бой. Ожидал досрочной победы от Хабиба. В принципе, остальное не удивило. Как и ожидал, Хабиб заслуженно стал чемпионом. Кто будет следующим соперником? Если зрители будут платить за бои Хабиба хорошие деньги, ему могут дать подраться и с Макгрегором. Это будет самый выгодный бой для всех. Тем более Конор был чемпионом в этом же весе.
Думаю, Хабиб и Макгрегора выиграет, если они подерутся. Не спорю, у Конора есть шанс в стойке. Но я думаю, что Хабиб его переведёт на землю и закончит бой", — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым
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