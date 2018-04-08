Кунченко: думаю, Хабиб и Макгрегора выиграет

«Человек, который вышел на замену Холлоуэю, удивил меня тем, что продержался весь бой. Ожидал досрочной победы от Хабиба. В принципе, остальное не удивило. Как и ожидал, Хабиб заслуженно стал чемпионом. Кто будет следующим соперником? Если зрители будут платить за бои Хабиба хорошие деньги, ему могут дать подраться и с Макгрегором. Это будет самый выгодный бой для всех. Тем более Конор был чемпионом в этом же весе.