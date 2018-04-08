Все результаты UFC 223: Магомедшарипов и Бохняк получили бонус за бой вечера

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 223, который состоялся 7 апреля в Бруклине (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 каждый заработали Забит Магомедшарипов Кайл Бохняк (за «Бой вечера»), а также Крис Грюцемахер и Оливье Обин-Месье (за «Выступление вечера»).

Хабиб Нурмагомедов (25-0) — UD 5 — Эл Якуинта (13-3-1) видео боя Бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе

Ренато Карнейро (11-1-1) — UD 3 — Келвин Каттар (18-2)

Забит Магомедшарипов (14-1) — UD 3 — Кайл Бохняк (8-2) видео боя Крис Грюцемахер (13-3) — ТКО 2 — Джо Лоузон (27-14)

Каролина Ковалькевич (11-2) — SD 3 — Фелис Херриг (14-6)

Оливье Обин-Месье (10-2) — ТКО 1 — Эван Дэнем (18-6-1)

Эшли Эванс-Смит (5-3) — UD 3 — Бек Роулингс (7-7)

Девин Кларк (8-2) — UD 3 — Майк Родригес (9-2)

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