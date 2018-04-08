Ещё
Все результаты UFC 223: Магомедшарипов и Бохняк получили бонус за бой вечера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все результаты UFC 223: Магомедшарипов и Бохняк получили бонус за бой вечера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 223, который состоялся 7 апреля в Бруклине (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 каждый заработали Забит Магомедшарипов и Кайл Бохняк (за «Бой вечера»), а также Крис Грюцемахер и Оливье Обин-Месье (за «Выступление вечера»).
Хабиб Нурмагомедов (25-0) — UD 5 — Эл Якуинта (13-3-1) видео боя Бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе
Роуз Намаюнас (7-3) — UD 3 — Джоанна Еджейчик (14-1) видео боя Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
Ренато Карнейро (11-1-1) — UD 3 — Келвин Каттар (18-2)
Забит Магомедшарипов (14-1) — UD 3 — Кайл Бохняк (8-2) видео боя  Крис Грюцемахер (13-3) — ТКО 2 — Джо Лоузон (27-14)
Каролина Ковалькевич (11-2) — SD 3 — Фелис Херриг (14-6)
Оливье Обин-Месье (10-2) — ТКО 1 — Эван Дэнем (18-6-1)
Эшли Эванс-Смит (5-3) — UD 3 — Бек Роулингс (7-7)
Девин Кларк (8-2) — UD 3 — Майк Родригес (9-2)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Нурмагомедов, Холлоуэй, Еджейчик и Намаюнас лицом к лицу перед боями: видео Фергюсон не потеряет титул, Макгрегор вернётся в 2018-м — Дэйна Уайт Видео боя: Хабиб Нурмагомедов — Эл Якуинта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обозначил следующую цель10
Нурмагомедов стал чемпионом UFC40
«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается4
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»19
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение