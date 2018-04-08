Эксперт: Нурмагомедов слишком легко победил Якванту в поединке UFC

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов слишком легко победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Андрей Ивичук.

Поединок Нурмагомедова и Яквинты состоялся в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завершился победой россиянина единогласным решением судей. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

"Конечно, показалось, что Хабиб победил слишком легко, соперник не доставил ему никаких проблем. Бой прошел в одностороннем порядке, Хабиб доминировал как в стойке, так и в борьбе. Единственное, что могу отметить — стойкость Яквинты, он очень верткий, не дал себя задушить, провел все пять раундов, а в последнем даже пошел ва-банк и пытался попасть, но ничего не получилось. У Хабиба был очень качественный джеб, хорошее передвижение на ногах, чувство дистанции, поэтому весь бой прошел под его диктовку", — сказал Ивичук.

После поединка с Яквинтой Нурмагомедов заявил, что заинтересован в проведении боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером в Нью-Йорке. «Хабиб большой, он хорошо борется, сильно, поэтому мне кажется, он спокойно может подраться с Сен— Пьером. Это был бы большой бой, соперник легендарный, поэтому было бы очень интересно», — отметил тренер.

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.