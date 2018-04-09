Нурмагомедов отпразднует победу зарезанными бычками

Нурмагомедов отпразднует чемпионский титул зарезанными бычками

Абдулманап Нурмагомедов , отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал, как его сын отпразднует победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как приедут, накроем стол на три тысячи человек, поедем в родное село, зарежем двух бычков, несколько барашков, соберем потом город, республику. Вот так будем праздновать», — поделился Нурмагомедов-старший.

Абдулманап также одобрил идею, чтобы его сын провел поединок против канадского бойца Жоржа Сен-Пьера.

«Это боец, который дерется на двух этажах», — отметил он.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он победил американца Эла Яквинту по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с Сен-Пьером. Боец также рассказал о желании провести мировое турне, после которого ирландцец Конор Макгрегор будет умолять его о поединке.

За победу над Яквинтой россиянин получит 530 тысяч долларов.