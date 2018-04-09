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Нурмагомедов отпразднует победу зарезанными бычками
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Нурмагомедов отпразднует чемпионский титул зарезанными бычками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: USA Today Sports
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал, как его сын отпразднует победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Как приедут, накроем стол на три тысячи человек, поедем в родное село, зарежем двух бычков, несколько барашков, соберем потом город, республику. Вот так будем праздновать», — поделился Нурмагомедов-старший.
Абдулманап также одобрил идею, чтобы его сын провел поединок против канадского бойца Жоржа Сен-Пьера.
«Это боец, который дерется на двух этажах», — отметил он.
В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он победил американца Эла Яквинту по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с Сен-Пьером. Боец также рассказал о желании провести мировое турне, после которого ирландцец Конор Макгрегор будет умолять его о поединке.
За победу над Яквинтой россиянин получит 530 тысяч долларов.
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