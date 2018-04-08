Отец Нурмагомедова считает, что победа его сына открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам 

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Нурмагомедов заявил, что хочет сразится с Сен-Пьером

В UFC подтвердили, что победитель боя Нурмагомедов — Холлоуэй станет чемпионом организации в лёгком весе

Гаджиев: гораздо хуже было бы, если бы Нурмагомедов очень быстро выиграл у Яквинты