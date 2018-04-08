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Отец Нурмагомедова считает, что победа его сына открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам
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Отец Нурмагомедова считает, что победа его сына открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам 

RT на русском 2 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова высказал мнение, что завоевание его сыном титула отрывает дорогу к чемпионским поясам для других российских бойцов.
«Очень рад, поздравляю всех, кто болел, кто переживал. Мы шли к этому 25 лет, лично я шёл к этому восемь лет. Теперь для российского спорта и российских бойцов открыта дорога, в ближайшие два года мы сможем получить ещё двух чемпионов. Говорю об Александре Волкове и Исламе Махачёве, у них очень хорошие перспективы», — приводит слова Нурмагомедова — старшего ТАСС.
Ранее президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов является единственным чемпионом организации в лёгком весе.
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 Ещё 11 источников 
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