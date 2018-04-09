Президент Международной федерации самбо оценил важность победы Нурмагомедова 

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова над американцем Элом Яквинтой в борьбе за титул чемпиона UFC в легком весе.
"Это историческая победа для России, — цитирует Шестакова газета «Известия». — Наши ребята давно выступают на самом высоком уровне в турнирах MMA, но нам не хватало пояса самой престижной организации.
Считаю, что Хабибу очень помогло то, что он раньше занимался самбо (в 2009 году Нурмагомедов стал чемпионом мира по боевому самбо — "Газета.Ru"). Наш спортсмен умеет грамотно работать как в партере, так и в стойке, владеет ударной техникой. В MMA этим могут похвастаться лишь единицы, поэтому я допускаю, что в ближайшее время появится много самбистов, которые смогут выступать на таком же высоком уровне".
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов стал чемпионом UFC.