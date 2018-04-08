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Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
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Боец Нурмагомедов попросил Путина помочь арестованному миллиардеру Магомедову 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший первым российским чемпионом UFC, после состязания обратился из Нью-Йорка к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, подозреваемому в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
>>Нурмагомедов стал чемпионом UFC
«В тяжелом положении наш старший брат — совладелец нашей команды Зиявудин Магомедов. Он очень помогал и мне, и другим спортсменам из России», — приводит слова бойца Sport24.
«Сейчас у него проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него. Верю, что эта ситуация скоро решится», — отметил Нурмагомедов.
«Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу и его поздравить с победой на последних выборах», — заключил он.
Напомним, Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Суд наложил арест на денежные средства Магомедовых.
Совладельцы «Суммы» подозреваются в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Братьям Магомедовым еще не предъявили обвинение.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «политические пересуды» о новом составе будущего российского кабмина достигли рекордного уровня после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства.
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