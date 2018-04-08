Клуб чемпионата России «Анжи» поздравил Нурмагомедова с титулом чемпиона UFC

Клуб чемпионата России «Анжи» поздравил бойца Хабиба Нурмагомедова с завоеванием чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает "Советский спорт"

"Это свершилось! Мы все ждали этого. От всей души поздравляем с долгожданной победой! Ты настоящий чемпион! Ты настоящий орел!" — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме.

7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал поединок Нурмагомедова и Яквинты.