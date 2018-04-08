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Клуб чемпионата России «Анжи» поздравил Нурмагомедова с титулом чемпиона UFC
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Клуб чемпионата России «Анжи» поздравил Нурмагомедова с титулом чемпиона UFC 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Клуб чемпионата России «Анжи» поздравил бойца Хабиба Нурмагомедова с завоеванием чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает "Советский спорт".
"Это свершилось! Мы все ждали этого. От всей души поздравляем с долгожданной победой! Ты настоящий чемпион! Ты настоящий орел!" — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме.
7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал поединок Нурмагомедова и Яквинты.
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 Ещё 5 источников 
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