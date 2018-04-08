Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его

«Я уже сказал вам, ребята, что мы заставим его быть скромнее. Нет больше фальшивых чемпионов. Новый чемпион будет защищать свой титул», — заявил Нурмагомедов.

Боец из Дагестана подчеркнул, что хочет устроить мировое турне перед поединком с Макгрегором. «Я хочу пресс-конференции по всему миру. Конор, умоляй меня», — приказал спортсмен.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над американцем Элом Яквинтой по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Яквинту он назвал настоящим гангстером, а Макгрегора в очередной раз сравнил с цыпочкой.

Нурмагомедов не раз заявлял о желании выйти в октагон против ирландца. Также они вступали в несколько заочных конфликтов.