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Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его
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Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Frank Franklin II/ AP Photo
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести «большой бой» против ирландца Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.
«Я уже сказал вам, ребята, что мы заставим его быть скромнее. Нет больше фальшивых чемпионов. Новый чемпион будет защищать свой титул», — заявил Нурмагомедов.
Боец из Дагестана подчеркнул, что хочет устроить мировое турне перед поединком с Макгрегором. «Я хочу пресс-конференции по всему миру. Конор, умоляй меня», — приказал спортсмен.
В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над американцем Элом Яквинтой по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Яквинту он назвал настоящим гангстером, а Макгрегора в очередной раз сравнил с цыпочкой.
Нурмагомедов не раз заявлял о желании выйти в октагон против ирландца. Также они вступали в несколько заочных конфликтов.
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