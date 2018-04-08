Ещё
Мейвезер: «Если я вернусь, то только ради боя в MMA»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мейвезер: «Если я вернусь, то только ради боя в MMA» 

SPORT24.ru 1 час назад
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший сказал, что возобновит карьеру только ради боя по правилам MMA.
”На пенсии все отлично. Но как вы все знаете, я как ухожу на пенсию, так и выхожу с нее. Могу ли я вернуться? Да, он только ради боя в октагоне. Если мы сможем договориться с Дэной Уайтом и UFC об одном мегабое, то он может быть против Конора Макгрегора. Но мы можем подписать контракт и на несколько боев. Только тогда в сделке должны участвовать Showtime и CBS”, — цитирует Мейвезера Boxing Scene.
SPORT24.ru: последние новости
Дэна Уайт: «Победитель боя Нурмагомедов – Холлоуэй получит настоящий титул, а не временный» «Конор ему вообще не соперник». Что говорят о чемпионском титуле Хабиба Отец Нурмагомедова: «Зрители хотели шоу - Хабиб дал им шоу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой280
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение