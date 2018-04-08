Мейвезер: «Если я вернусь, то только ради боя в MMA»

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший сказал, что возобновит карьеру только ради боя по правилам MMA. ”На пенсии все отлично. Но как вы все знаете, я как ухожу на пенсию, так и выхожу с нее. Могу ли я вернуться? Да, он только ради боя в октагоне. Если мы сможем договориться с Дэной Уайтом и UFC об одном мегабое, то он может быть против Конора Макгрегора . Но мы можем подписать контракт и на несколько боев. Только тогда в сделке должны участвовать Showtime и CBS ”, — цитирует Мейвезера Boxing Scene.