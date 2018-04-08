Глава UFC ответил на вопрос о поединке между Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможность проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире в России, сообщает "Советский спорт" "Я не знаю. Серьезно, я не могу отвечать на вопросы о Коноре. В июне его ждет суд", — цитирует Уайта пресс-служба UFC. 7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ранее Нурмагомедов обратился к Макгрегору касательно проведения совместного поединка.